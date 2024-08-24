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Beylikdüzü metrobüste yer verme tartışması 'yumruklu' kavgaya dönüştü

İSTANBUL - Beylikdüzü metrobüsü Güzelyurt mevkiinde yer verme nedeniyle tartışan iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada birbirlerine yumruklarla saldıran tarafları diğer yolcular ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün Güzelyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen iki yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Yumrukların havada uçtuğu kavgayı metrobüsteki diğer yolcular ayırdı. Bunun üzerine metrobüs sürücüsü ve diğer yolcular durakta bir tarafı indirerek kavgayı sonlandırdı. Yaşanan kavga bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.