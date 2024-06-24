Beylikdüzü'nde 12 yaşındaki çocuğa araç kullandıran babaya ceza

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Beylikdüzü'nde trafikte araç kullanan 12 yaşındaki çocuğun babasına 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında "Beylikdüzü'nde çocuk sürücü" başlığıyla yayınlanan video içeriği ile ilgili olarak inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde olay yerinin Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı olduğu ve aracı kullanan çocuğun 11 yaşında olduğu, aracı kullandıran şahsın da baba M.E.S. olduğu tespit edildi. Araç sahibi M.E.S.'ye "ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak" suçundan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL