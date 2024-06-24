Beylikdüzü'nde 12 yaşındaki çocuğa araç kullandıran babaya ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beylikdüzü'nde 12 yaşındaki çocuğa araç kullandıran babaya ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yayınlanan bir videoda 12 yaşındaki bir çocuğun araç kullanmasıyla ilgili inceleme başlattı. İncelemeler sonucunda, çocuğun babası olan M.E.S.'ye 'ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak' suçundan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

24.06.2024 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde trafikte araç kullanan 12 yaşındaki çocuğun babasına 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında "Beylikdüzü'nde çocuk sürücü" başlığıyla yayınlanan video içeriği ile ilgili olarak inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde olay yerinin Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı olduğu ve aracı kullanan çocuğun 11 yaşında olduğu, aracı kullandıran şahsın da baba M.E.S. olduğu tespit edildi. Araç sahibi M.E.S.'ye "ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak" suçundan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Medya, Beylikdüzü, İnceleme, İstanbul, Baba, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde 12 yaşındaki çocuğa araç kullandıran babaya ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:44 Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege’nin son görüntüsü ortaya çıktı Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege'nin son görüntüsü ortaya çıktı
17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
17:21 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
19:05 Fenerbahçe sezonu açtı Jose Mourinho sahaya indi Fenerbahçe sezonu açtı! Jose Mourinho sahaya indi
18:25 Montella’nın niyetini okudu Arda Turan’dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum Montella'nın niyetini okudu! Arda Turan'dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum
18:04 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:04 “Kuduz köpekler Ankara’ya taşındı“ iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı "Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 19:22:27. #1.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde 12 yaşındaki çocuğa araç kullandıran babaya ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement