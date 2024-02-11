Beylikdüzü'nde 15 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde 15 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

Beylikdüzü\'nde 15 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

Beylikdüzü'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 18 bin 325 cep telefonu ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.02.2024 10:24
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Beylikdüzü'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 18 bin 325 cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 6 Şubat tarihinde Beylikdüzü'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan incelemelerde piyasa değeri 15 milyon lira olan 18 bin 325 cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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