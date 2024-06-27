Beylikdüzü'nde Abartı Egzoz Kullanan Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Abartı Egzoz Kullanan Sürücü Yakalandı

Beylikdüzü'nde abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren bir aracın sürücüsü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı. Sürücüye 6 bin 439 lira ceza kesildi. Araçta yapılan teknik incelemelerde, kumandalı egzoz sistemi kullanılarak egzoz sesinde değişiklikler yapıldığı tespit edildi.

27.06.2024 10:36
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Beylikdüzü'nde abartı egzoz kullanarak gürültü yapan aracın sürücüsü yakalandı. Sürücüye 6 bin 439 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 26 Haziran'da Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki bir sürücü abart egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdi. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sürücünün kimliğini tespit etti. Araç sürücüsü U.O isimli şahıs aynı gün yakalandı. Sürücüye abartı egzoz kullanmaktan 6 bin 439 lira ceza kesildi. Ayrıca araçta yapılan teknik incelemelerde, kumandalı egzoz sisteminin kullanılarak egzoz sesinde değişiklikler yapıldığı tespit edildi. Öte yandan lüks aracın çevreyi rahatsız ettiği anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Abartı Egzoz Kullanan Sürücü Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Abartı Egzoz Kullanan Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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