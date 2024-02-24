Beylikdüzü'nde birbirlerini sıkıştırarak ilerleyen ve camdan sarkarak tartışan 2 sürücü yakalandı
İSTANBUL - Beylikdüzü D-100 Güney Yol Hasırcılar mevkii üzerinde birbirlerini sıkıştırarak ilerleyen ve camdan sarkarak tartışan 2 sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücülere toplam 7 bin 152 lira para cezası uygulanırken, haklarında adli işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü D-100 Güney Yol Hasırcılar Mevkii üzerinde 21 Şubat'ta iki aracın seyir halindeyken trafiği tehlikeye düşürdüğünü belirledi. Görüntülerde, 33 AED 880 ve 33 VV 2277 plakalı araç sürücülerinin birbirini sıkıştırdığı, araçlardan birinin camından sarkan şahsın, önüne kıran diğer araca eliyle vurmaya çalıştığı görüldü. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, plakalardan şahısların kimlik bilgilerinin H.H.D. ve E.Y. olduğunu tespit etti. Şahıslara, "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" suçundan bin 506'şar lira, "önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek" suçundan 690'ar lira, "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ani yavaşlama" suçundan 690'ar lira ve "karayollarında saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek" suçundan 690'ar lira olmak üzere toplam 7 bin 152 lira para cezası kesildi. Öte yandan şahıslara, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Beylikdüzü'nde birbirlerini sıkıştırarak ilerleyen ve camdan sarkarak tartışan 2 sürücü yakalandı - Son Dakika
Sakarya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde açılan 'İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın' pankartı apar topar kaldırıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesai saatlerinin 40 saate düşürüleceği tartışmalarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Son zamanlarda çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın." dedi.
Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı bir etkinlikte Haberler.com'a yaptığı açıklamada dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Elles, "Özellikle telefondan çok fazla dolandırıcılık yapılıyor. Çok dikkat edin. Hiçbir zaman kimseye çok fazla güvenmeyin." dedi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.
Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım" dedi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel, Kasımpaşa maçı öncesi sakatlandı. İrfan'ın adale sakatlığı ve yırtık oluştuğu belirtilirken, Osayi'nin durumu henüz net değil.
Ajda Pekkan, omuz ameliyatının ardından enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyarak hayatının ilk stadyum konserini verecek. Ünlü isimlerin de yer alacağı konserde en pahalı bilet 15 bin TL olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak görüşmeleri sürecinde Yeniden Refah Partisi'nin istediği Sakarya'da vatandaşlara hitap etti. Alanda 60 bin kişi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir" dedi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde metruk yapıya yeni doğmuş erkek bebeği bıraktıktan sonra kaçan ve polisin çalışması sonucu yakalanan M.C.'nin ifadesi ortaya çıktı. M.C.'nin bebeği bıraktıktan sonra pişman olduğunu söyledi öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?