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Beylikdüzü'nde çakar ve siren kullanan sürücüye 8 bin 128 TL ceza - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde çakar ve siren kullanan sürücüye 8 bin 128 TL ceza

İstanbul'da çakar ve sirenli araç kullanan bir sürücüye, sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine 8 bin 128 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan ve kullanılan ışıklı veya sesli uyarı işaretleri nedeniyle cezalandırıldı.

Beylikdüzü\'nde çakar ve siren kullanan sürücüye 8 bin 128 TL ceza
14.12.2023 - 22:06,
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Beylikdüzü'nde çakar ve siren kullanan bir sürücüye toplamda 8 bin 128 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da çakarlı ve sirenli araç kullanan bir kişi görüntüsünü çekip sosyal medya da paylaştı Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Video içeriğinden tespiti yapılan Beylikdüzü Ömer Seyfettin Caddesi üzerinde sivil trafik ekipleri tarafından durdurularak sürücü A.S. isimli şahıs yakalandı. Konu ile ilgili olarak yakalanan şahıs hakkında "Mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" suçundan 4 bin 64 TL, aracın tescil plakasına da 4 bin 64 TL olmak üzere toplamda 8 bin 128 TL cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, İstanbul, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde çakar ve siren kullanan sürücüye 8 bin 128 TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde çakar ve siren kullanan sürücüye 8 bin 128 TL ceza - Son Dakika
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