Beylikdüzü'nde Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Beylikdüzü'nde bir apartmanın bodrum katında meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerindeki güvenlik kamerası görüntüleri ve havadan yapılan çekimler de patlama anını kaydetti. İstanbul Valisi Davut Gül, olayla ilgili incelemelerde bulundu.

08.12.2024 01:18  Güncelleme: 01:21
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Beylikdüzü'nde binadaki doğalgaz patlama anında yeni görüntüler ortaya çıktı

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İSTANBUL - Beylikdüzü'nde 14 katlı bir binanın bodrum katında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. 3 bina sakinin de yaralandığı patlama anları güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, patlamanın gerçekleştiği bina havadan görüntülenirken, İstanbul Valisi Davut Gül apartmana gelerek alanda incelemelerde bulundu.

Olay, saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde 14 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Doğalgaz patlaması olduğu tahmin edilen patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada 3 kişi yaralanırken, 1 bina sakini de patlama sonrası oluşan enkazın altında kaldı. Yaralıların 2'si sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından olay yerinde tedavi edilirken, 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin binada yaptığı çalışmalar sonucunda ise enkaz altında kalan 48 yaşındaki adam ölü olarak çıkarıldı. Patlama sonrası binada ve çevrede bulunan araçlarda maddi hasar oluştu. Binada gerçekleşen patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, olay yeri de havadan görüntülendi. Öte yandan, patlamanın ardından İstanbul Valisi Davut Gül, binaya gelerek alanda incelemelerde bulundu.

"Doğalgazdan oluştuğu şeklinde bir tahmin var ama kesin değil"

Patlamasının meydana geldiği binada inceleme gerçekleştiren İstanbul Valisi Davut Gül, "Beylikdüzü'nde bir apartmanımızda patlama meydana geldi. Savcımızla görüştük. Doğalgazdan oluştuğu şeklinde bir tahmin var ama kesin değil. Dolayısıyla patlamanın sebebi ve bununla ilgili çalışmaları Savcılığımız bu saat itibarıyla devam ettiriyor. Bir vatandaşımız maalesef vefat etti. 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımızın 2'si ayakta tedavi gördü. 1'inin de tedavisi hastanede devam ediyor. Apartmanda şu an itibarıyla yıkılma tehlikesi yok ama belediye ve AFAD görevlilerimiz daha ayrıntılı olarak inceleyecekler. Olayın ilk anından itibaren kendi alanları ile ilgili çalışmaları başladı. Allah şehrimizi, milletimizi, devletimizi daha büyük afetlerden, belalardan korusun. Vefat eden hemşehrimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı olan hemşehrilerimize de sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Vefat eden 48 yaşında bir hemşehrimiz. Mühendisler, teknik elemanlar çalışacaklar. Yapının statiğinde bir sıkıntı var mı, bundan sonraki süreçte ne olacak ona bakılacak. Tedbir amaçlı bir yer ayarladık. Vatandaşlarımız orada barınabilirler. İlk gözlemde, teknik arkadaşların baktığına göre statiğinde bir problem görülmüyor. Ama ileriki saatlerde netleşecek. Özetle, barınma ile ilgili sorunumuz yok. Zarar, ziyanla ilgili devletimizin imkanlarıyla takip edeceğiz. Yaralılarımızın durumu iyi hamdolsun. Olayın sebebini de Savcılık araştırıyor. Teknik olarak bir inceleme yapılacak. Teknik incelemeler sonuçlandıktan sonra sizler aracılığıyla kamuoyu zaman zaman bilgilendirilecek. Geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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