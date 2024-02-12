Beylikdüzü'nde Drift Yapan Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Drift Yapan Sürücü Yakalandı

Beylikdüzü\'nde Drift Yapan Sürücü Yakalandı

Beylikdüzü'nde drift attığı anları sosyal medyada paylaşan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 40 bin 52 lira cezai işlem uygulandı ve aracı 60 gün trafikten men edildi. Sürücü belgesi ise 8 ay süreyle geri alındı.

12.02.2024 10:50  Güncelleme: 10:50
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Beylikdüzü'nde drift attığı anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahsa 40 bin 52 lira cezai işlem uyguladı. Ayrıca sürücünün kullandığı araç, 60 gün trafikten men edilirken şahsın sürücü belgesi 8 ay süreyle geri alındı. Sürücünün drift attığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir şahsın Beylikdüzü Dalyan Caddesi üzerinde aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü belirledi. Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler, tespiti yapılan araç sürücüsü Y.Ö.'yü olayda kullandığı araçla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sürücü Y.Ö.'ye, Karayolları Kanunu'ndaki "drift", "alkollü araç kullanmak", "yüksek sesle müzik dinlemek" ve "araçta teknik değişiklik" suçlarından toplam 40 bin 52 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan şahsın sürücü belgesi 8 ay süreyle geri alınırken, olayda kullandığı araç 60 gün trafikten men edildi. Öte yandan sürücünün ve arkadaşlarının yüksek sesle müzik dinleyerek halay çektiği anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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    Yorumlar (1)

  • ULUBATLI HASAN : Ceza bayağı caydırıcı olmuş, bundan sonra akıllanırda yapmaz herhalde 0 0 Yanıtla

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