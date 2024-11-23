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Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını

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Beylikdüzü'ndeki plastik fabrikasında devam eden yangın, lodos nedeniyle dumanları tüm ilçeye yaydı.

23.11.2024 11:12
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Beylikdüzü'nde 5 saattir devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Yangının dumanları lodos nedeniyle tüm ilçenin üstünü kapladı

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bulunan plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangın 5 saattir devam ediyor. Lodos'un etkisi ile büyüyen yangının dumanlar ilçenin büyük kısmını kaplarken çarpıcı görüntü oluşturdu.

Yangın gece saat 4 sıralarında Beylikdüzü'nde Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bulunan plastik ev araç gereçleri yapan ve içerisinde yüklü miktarda plastik ham madde bulunan bir fabrikada çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının dumanlarını gören çevrede çalışan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Lodos etkisi ile yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İstanbul'un birçok ilçesinden yangına müdahale için ekipler çağrıldı. Yağmur nedeniyle ekiplerin işleri daha da zorlaşırken, rüzgarla birlikte etrafa yayılan siyah dumanlar adeta Beylikdüzü'nün üstünü kapladı.

Beylikdüzü\'nde Fabrika Yangını
Kaynak: İHA

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