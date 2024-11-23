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Beylikdüzü'nde Fabrikada Yangın

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Beylikdüzü'ndeki plastik enjeksiyon fabrikasında lodosun etkisiyle yangın çıktı, kontrol altına alınıyor.

23.11.2024 15:50
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İstanbul Beylikdüzü'nde bir sanayi sitesindeki plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangın, 11 saat boyunca devam eden söndürme çalışmalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Binanın 3. katında başlayan ve lodosun etkisiyle hızla yayılan yangında can kaybı yaşanmadı.

Yangın, gece saat 04.00 sularında Beylikdüzü ilçesinde Mermerciler Sanayi sitesi içerisindeki plastik enjeksiyon fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Lodosun da etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarında 11'inci saate gelindi.

Öte yandan, binanın birinci ve ikinci katında çökme, kolonlarda ise çatlaklar meydana geldiği öğrenildi. Lodos ve yağmur nedeniyle müdahalede güçlük geçen itfaiye ekiplerinin, yangının çevredeki fabrikalara sirayet riskini önledikleri öğrenildi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Beylikdüzü\'nde Fabrikada Yangın
Kaynak: İHA

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