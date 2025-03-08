Beylikdüzü'nde Gemi Kazası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Gemi Kazası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Beylikdüzü'nde petrol tankerine çarpan konteyner gemisinin kazadan sonraki görüntüleri yayınlandı.

08.03.2025 00:20
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Beylikdüzü'ndeki gemi kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL - Beylikdüzü Gürpınar'da kıyıya 5 mil açıkta demirleyen Mia isimli 270 metrelik petrol tankerine, Orita isimli konteyner gemisi çarpmıştı. Faciadan dönülen kazada, yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, akşam 15.00 sıralarında İstanbul Beylikdüzü Gürpınar'da kıyıdan 5 mil açıkta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre açık denizde demirleyen Mia isimli 270 metrelik petrol tankerine, Orita isimli 130 metrelik konteyner gemisi çarptı. Çarpmanın etkisiyle petrol tankerinin balast tankı yırtıldı. Yırtılan tanktan denize kirli su boşaldığı öğrenildi. Yaşanan kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, demir atan petrol tankerine çarpan konteyner gemisinin kazadan hemen sonraki anları yer aldı.

Sürüklenen gemi petrol tankerine çarptı

Yaşanan kazada, Mia isimli petrol tankerinin demirleme bölgesine girdiği esnada Orita isimli konteyner gemisinin sürüklenerek tankere çarptığı öğrenildi. Kaza nedeniyle tankerin balast tankı yırtıldığı ve denize kirli su boşaldığı belirtildi. Öte yandan kaza yerine gönderilen römorkörlerin tedbiren sabaha kadar geminin yanında bekleyeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Gemi Kazası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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