Beylikdüzü'nde Genç Kızın Cesedi Parçalara Ayrılarak İnşaata Atıldı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Genç Kızın Cesedi Parçalara Ayrılarak İnşaata Atıldı

Beylikdüzü'nde bir şahıs, boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya ayırdıktan sonra siyah bir poşetle bir inşaata attı. Polis ekipleri tarafından bulunan cesetle ilgili olarak bir zanlı gözaltına alındı.

12.07.2024 12:50
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Beylikdüzü'nde bir şahıs, boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya ayırdı. Poşetle bir inşaata atılan ceset, polis ekiplerince bulundu. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Beylikdüzü Sahil Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. 20 gündür kayıp olduğu öğrenilen 23 yaşındaki E.R.A.'nın ailesi polise ihbarda bulundu. Konuyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, evlere temizlikçi olarak giden E.A.'nın en son internet uygulaması üzerinden çağrıldığı bir konuma gittiği belirledi. Bölgede çalışmaları genişleten polis, şüpheli olarak gördüğü F.D. isimli bir kişiyi takibe aldı.

Bu sırada polise Beylikdüzü'nde bir inşaatta kadın cesedi olduğu ihbarı yapıldı. Adrese giden polis, inşaatın kuyusuna parçalara ayrılarak atılan kadın cesedi ile karşılaştı. 6 parçaya ayrılan ceset, incelemelerin ardından kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili şüpheli görülen zanlı F.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Kasten adam öldürme suçundan denetimler serbestlikle cezaevinden bırakıldığı öğrenilen şüpheli F.D.'nin genç kızı boğarak öldürdüğü, baş, kol, gövde ve bacaklarını parçalara ayırarak siyah bir poşetle inşaatta attığı belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Genç Kızın Cesedi Parçalara Ayrılarak İnşaata Atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Genç Kızın Cesedi Parçalara Ayrılarak İnşaata Atıldı - Son Dakika
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