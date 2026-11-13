Beylikdüzü'nde İETT otobüsü ile tır arasında sıkışan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde İETT otobüsü ile tır arasında sıkışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde tırın çarptığı otomobil, durağa yanaşan İETT otobüsü ile tır arasında sıkıştı. Kazada ağır hasar gören otomobildeki 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde, arkadan gelen tırın çarptığı otomobil, durağa yanaşan İETT otobüsüyle tır arasında sıkıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir araç, arkasından gelen tırın çarpması sonucunda durağa yanaşan İETT otobüsü ve tır arasında sıkıştı. Yaşanan kazada araç ağır hasar alırken içerisinde bulunan iki vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bir süre trafiğe kapanan bulvar ise aracın çekilmesiyle eski haline döndü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerAdnan KahveciBeylikdüzü3. SayfaİstanbulİtfaiyeGüncelİETTSon Dakika

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