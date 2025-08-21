Beylikdüzü'nde Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
Beylikdüzü'nde Kaza: 1 Yaralı

21.08.2025 03:00
Beylikdüzü'nde makas atan sürücü direğe çarptı, 1 kişi yaralandı. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Beylikdüzü'nde iddiaya göre makas atan sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi E-5 Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, 34 HC 8987 plakalı otomobilin sürücüsü M.Ö trafikte makas attığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek süratle aydınlatma direğine çarptı. O esnada şeridinde seyreden 27 FB 846 plakalı minibüste önünde direğe çarpan otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada M.Ö isimli sürücü yaralanırken ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan M.Ö'nün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde yoğun trafik meydana geldi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - İSTANBUL

23:18
İsrail’in Gazze’ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi
20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
