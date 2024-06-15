Beylikdüzü'nde Market Soygunu: 167 Bin TL Değerinde Alkol ve Sigara Çalındı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Market Soygunu: 167 Bin TL Değerinde Alkol ve Sigara Çalındı

Beylikdüzü'nde bir markete giren şüpheliler, kısa sürede 167 bin TL değerinde alkol ve sigarayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri şüphelileri arama çalışmalarına devam ediyor.

15.06.2024 12:43
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Beylikdüzü'nde bir markete giren şüpheliler dakikalar içerisinde 167 bin TL değerinde alkol ve sigaraya çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü sabah saat 06.30 sıralarında Barış Mahallesi Ada Çiftliği Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede yaşandı. Sabahın erken saatlerinde araç içerisinde bulunan dört kişi marketin önüne gelerek etrafı gözlemlendi. Daha sonra kimsenin olmadığını anlayan şüpheliler levye yardımıyla marketin kilidini kırarak içeri girdi. Dört şüpheliden ikisi araçta beklerken dükkana giren iki şüpheli dakikalar içerisinde markette bulunan alkol ve sigaraları boşalttıkları kolilere doldurup kapının önünde bekleyen araca yükledi. Kısa sürede 167 Bin TL değerinde ürün çalan şahıslar araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis ekiplerinin şüpheli şahısları arama çalışmaları sürüyor.

Hırsızlığın yaşandığı işletme Sahibi Engin Ilık, "Olay, pazartesi sabah 05.30 sıralarında oldu. Vatandaş Karşıdan görmüş hem polisi aradı hem de beni aradı gelin içeride hırsız var diye, polisle beraber buraya gelmemiz 8 dakikayı buldu. Onlar 6 dakikada yapacağını yapıp çıkıp gitmişler. 167 bin TL zararımız var. Polisler geldi görüntüleri aldı aramaya devam ediyorlar ancak hala bulamadılar. Biz eksiklerimizi bir şekilde gidermeye çalışıp tekrar dükkanımızı açtık. Biz bu işletmeyi Yeni açtık yaklaşık 8 - 9 ay oldu buraya açalı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Beylikdüzü, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Market Soygunu: 167 Bin TL Değerinde Alkol ve Sigara Çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Market Soygunu: 167 Bin TL Değerinde Alkol ve Sigara Çalındı - Son Dakika
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