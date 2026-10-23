Beylikdüzü'nde sahnede fenalaşan şarkıcı Hakkı Bulut'un hayati tehlikesi bulunmuyor - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde sahnede fenalaşan şarkıcı Hakkı Bulut'un hayati tehlikesi bulunmuyor

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Beylikdüzü\'nde sahnede fenalaşan şarkıcı Hakkı Bulut\'un hayati tehlikesi bulunmuyor
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Beylikdüzü\'nde sahnede fenalaşan şarkıcı Hakkı Bulut\'un hayati tehlikesi bulunmuyor
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İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı mekanda şarkı söylediği sırada fenalaşan şarkıcı Hakkı Bulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen Bulut'un hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Beylikdüzü'ndeki bir mekanda sahne alan şarkıcı Hakkı Bulut fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Şarkıcı Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı mekanda şarkı söylediği esnada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle mekandan çıkarılan sanatçı, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen Bulut'un hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Hakkı BulutBeylikdüzüİstanbul3. SayfaMagazinSağlıkSon Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde sahnede fenalaşan şarkıcı Hakkı Bulut'un hayati tehlikesi bulunmuyor - Son Dakika
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