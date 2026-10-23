Beylikdüzü\'nde sahnede fenalaşan şarkıcı Hakkı Bulut\'un hayati tehlikesi bulunmuyor

Beylikdüzü'nde sahnede fenalaşan şarkıcı Hakkı Bulut'un hayati tehlikesi bulunmuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı mekanda şarkı söylediği sırada fenalaşan şarkıcı Hakkı Bulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen Bulut'un hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Beylikdüzü'ndeki bir mekanda sahne alan şarkıcı Hakkı Bulut fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Şarkıcı Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı mekanda şarkı söylediği esnada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle mekandan çıkarılan sanatçı, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen Bulut'un hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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