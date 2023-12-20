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Beylikdüzü'nde silahlı kavga: 4 tutuklama - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde silahlı kavga: 4 tutuklama

Beylikdüzü'nde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Beylikdüzü\'nde silahlı kavga: 4 tutuklama
20.12.2023 - 20:32,  Güncelleme: 20:34
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Beylikdüzü'nde komşular arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıkarken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, dün 14.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yaşanmıştı. Komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada mermiler havada uçuşmuştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları neticesinde, 18 Aralık günü K.A. isimli şahsın eşinin, aynı apartmanda ikamet eden M.K. ve İ.A. isimli şahıslar ile tartışma yaşadığı öğrenildi. Ekiplerin detaylı çalışmaları sonucu güvenlik kamera görüntüleri incelenirken, olay günü K.A. ve beraberindeki A.G., A.A., A.A. ile M.K. ve İ.A.'nın karşılıklı silahla kavga ettikleri M.K.'nın çıkan kavga sonucunda yaralandığı tespit edildi. Polis ekipleri, K.A., A.A., A.G., A.A., ve İ.A. isimli şahısları yakalayarak gözaltına alırken olayda kullandıkları 4 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet havalı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından A.G., A.A., K.A. ve A.A. isimli şüpheli şahıslar "kasten yaralama", "6136 SKM" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde silahlı kavga: 4 tutuklama - Son Dakika


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