Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı: 27 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Beylikdüzü\'nde Silahlı Saldırı: 27 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
30.09.2025 10:33
27 yaşındaki Akın Can Haberveren, Beylikdüzü'nde motosikletli saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

Beylikdüzü'nde işe giden 27 yaşındaki genç, evinin kapısında silahlı saldırıya uğradı. 5 mermi ile ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sabah saat 07.00 sıralarında Beylikdüzü İlçesi Gürpınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Akın Can Haberveren (27) sabah evden işe gitmek için çıktığı sırada, motosikletli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 5 adet mermi isabet eden Haberveren ağır yaralandı. Silah seslerini duyan Haberveren'in eşi ve komşuları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

POLİS, ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen genç adam hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. Katil zanlısının açtığı mermilerin otopark kapısına ve bir araca da isabet ettiği görüldü. Silah seslerini duyan bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Aşağıya iniyordum silah seslerini duydum. Genç bir arkadaş burada yatıyordu. Daha sonra polis ambulans geldi. Durumu biraz ağırdı. Hastaneye götürdüler" dedi.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Akın Can, Politika, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
