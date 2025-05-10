Beylikdüzü\'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti

Beylikdüzü Liman Yolunda kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçtikten sonra bir araca ve bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, karşı şeride geçti.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kontrolden çıkan tır, önce seyir halindeki otomobile ardından S.T.'in kontrolündeki motosiklete çarptı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Tır bariyerlere çarparak dururken, kazada motosiklet sürücüsü 32 yaşındaki S.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Liman Yolu trafiğe kapanırken, yapılan çalışmalar sonrasında yol tekrardan trafiğe açıldı. Hayatını kaybeden S.T.'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.