Beyoğlu'nda 32 Eğlence Mekanına İşlem Yapıldı

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Beyoğlu'nda Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 38 eğlence mekanı denetlerinken, çeşitli belgeleri eksik olan 32 mekana işlem yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekipleri, Beyoğlu'nda dün akşam eğlence mekanlarına yönelik denetim yapmıştı. Başta Taksim, İstiklal Caddesi, Cihangir ve Tarlabaşı olmak üzere Beyoğlu'nda bulunan çok sayıda eğlence mekanına yönelik yapılan denetime çok sayıda polis katılmıştı. Denetimlerde, iş yerlerinde bulunması gereken evraklara bakılmış, mekandakilerin kimlikleri tek tek toplanarak GBT kontrolü ve üst araması yapılmıştı.

38 eğlence mekanı denetlendi, 32'sine işlem yapıldı

Denetimlerin ayrıntıları açıklandı. Uygulamalar çerçevesinde 448 kişi sorgulanırken, 119 araç ve 82 motosiklet kontrol edildi. Beyoğlu'nda 38 eğlence mekanı denetlendi. Denetimler sonucu 8 mekanda kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği, 3 mekanda canlı müzik izin belgesinin olmadığı, 7 mekanda mesul müdürlük belgesinin olmadığı, 5 mekanda ise TAPDK belgesinin güncel olmadığı, 7 mekanda sigortasız çalışan olduğu, 1 mekanda 18 yaşından küçük müşteri bulunduğu, 1 mekanın ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen eğlence mekanı zabıta ekiplerince mekan mühürlenirken, 2 yabancı uyruklu şahıs hakkında tutanak tutuldu. Uygulamalarda 32 mekana işlem yapıldığı ifade edildi. - İSTANBUL