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Beyoğlu'nda askeri üniforma müşterilere servis yapan şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan bir restoranda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan şahsın Y.J. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu'nda bulunan bir restoranda askeri üniforma ile çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet harekete geçmişti. Tepki çeken görüntüler sonrası yapılan incelemelerde iş yerinin Beyoğlu Hüseyin Ağa mahallesinde faaliyet gösterdiği ve restoranın A.K.'ye ait olduğu, görüntüdeki şahsın yabancı uyruklu Y.J., olduğu tespit edilmişti. Olayla ilgili iş yeri sahibi A.K., işletme müdürü A.G., ve görüntülerdeki askeri üniformalı Y.J., Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Diğer gözaltına alınanlar savcılık talimatıyla emniyetten serbest kaldı

Yakalanan A.K. ve A.G ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Servis yapan Y.J. ise bugün "Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi. Y.J çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.