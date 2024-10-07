Beyoğlu'nda 3 katlı binada çökme: 3 araç hasar gördü
İSTANBUL - İstanbul'un Beyoğlu'nda 3 katlı bir binada kısmi çökme meydana geldi. Çökme sonucu binadan düşen beton parçaları 3 otomobilde maddi hasara neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Dereotu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binadan kopan beton parçaları, 3 aracın üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağa şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerde çökme sonucunda ölen ya da yaralının olmadığı belirlenirken, araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü. Yaşanan olay nedeniyle bina tahliye edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Beyoğlu'nda Bina Çöktü, Araçlar Hasar Gördü - Son Dakika
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