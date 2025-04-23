Beyoğlu'nda Deprem Panik Yaratıyor - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Deprem Panik Yaratıyor

Beyoğlu\'nda Deprem Panik Yaratıyor

İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Beyoğlu'ndaki vatandaşlar yeşil alanlara yöneldi.

23.04.2025 17:08
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Depremin ardından Beyoğlu'nda vatandaşlar evlerinden çıkarak Piyalepaşa Bulvarı'ndaki yeşil alanlara yöneldi. Bazıları çadır kurarken, bazıları geceyi dışarıda geçirmeye hazırlandıklarını söyledi.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Beyoğlu'nda paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından evlerinden çıkan vatandaşlar, Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki yeşil alanlara akın etti. Bazıları burada sohbet edip piknik yaparken, bazıları ise çadır kurarak geceyi dışarıda geçirmeye hazırlandıklarını söyledi. Deprem anında büyük korku yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, artçı sarsıntı ihtimaline karşı evlerine dönmekten çekindiklerini belirtti.

"Geceyi dışarda geçirmeyi düşünüyoruz"

Deprem anında evde olduğunu söyleyen Erdal Çınar, "Deprem anında evde oturuyorduk. Kahvaltıdan sonra sallantıyı hissedince evlere güvenemediğimiz için dışarı çıktık. Geceyi nerede geçireceğimizi bilmiyorum. Çocukların durumuna bağlı olarak geceyi ya arabada ya evde ya da burada geçireceğiz. Benim için bir şey fark etmiyor. Ben 70 yaşında biriyim. Bütün korkumuz çocuklarımız" dedi.

"Geceyi evde geçirmeyi düşünüyorum"

Televizyon ünitesinin sarsıntısından deprem olduğunu anladığını söyleyen Ayten Yıldırım, "Evde büyük kızım televizyon ünitesinin oradayken sallandığımızı hissettim ve deprem olduğunu anladım. Geceyi evde geçirmeyi düşünüyorum. Çünkü küçük çocuğum var" ifadelerini kullandı.

"İnanılmaz bir şekilde sallandık"

İnanılmaz bir şekilde sallandıklarını söyleyen Gülşah Karslı, "Aynı 17 Ağustos depremi gibiydi. Çok korkunçtu. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Deprem esnasında kızıma havuza götürmüştüm. O esnada havuzdaki sular depremden dolayı çok git gel yapıyordu. Oradan çıktık eve girmeden buraya geldik. Kendimizi güvende hissedene kadar buradayız" diye konuştu.

"Geceyi dışarda geçireceğiz"

Deprem anında evde olduğunu söyleyen Elif Gültekin, "Deprem anında kızım ile evdeydim. Çok sallandık, kızım ve ben korktuk. O yüzden buraya parka indik. Şu anlık geceyi burada geçirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Geceyi çadırda geçireceğiz"

Eflatun Özçelik ise, "Deprem anında telaşla evden kendimizi ve çocuklarımızın ihtiyaçları olabilecek malzemeleri ve çadırı alıp buraya geldik. Geceyi bu çadırda geçirmeyi düşünüyoruz. AFAD'ın açıklamalarına göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Deprem Panik Yaratıyor - Son Dakika

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