Beyoğlu'nda Güney Koreli kadın kapkaça uğradı, şüpheli polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Güney Koreli kadın kapkaça uğradı, şüpheli polis tarafından yakalandı

Beyoğlu'nda kaldırımda yürüyen Güney Kore uyruklu bir kadın, kendilerini takip eden bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Kapkaç anı kameralara yansırken çiftin dakikalarca kovaladığı şahsı Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

09.06.2024 10:27
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Beyoğlu'nda kaldırımda eşiyle birlikte yürüyen Güney Kore uyruklu bir kadın, kendilerini takip eden bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Kapkaç anı kameralara yansırken çiftin dakikalarca kovaladığı şahsı Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Beyoğlu'nun Taksim semti Şehit Muhtar Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda bir süre önce yurda gelen Güney Kore uyruklu Suyoung K., eşiyle birlikte Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Taksim'e doğru yürümeye başladı. Çift kaldırımda yürüdükleri esnada kendilerini takip eden iki şahıstan biri tarafından kapkaça uğradı. Elinde olan ve içerisinde yaklaşık 5 bin lira, 1000 Euro (yaklaşık 35 bin lira) ve yaklaşık 56 bin lira değerinde cep telefonu bulunan çantası çalınan çift, şahsı kovalamaya başladı. Ancak şahıs ara sokaklarda gözden kaybolarak kayıplara karıştı. Kapkaç anı ve kovalamaca kameralara anbean yansıdı.

Çiftin kovaladığı şahsı polis yakaladı

Olayın ardından çiftin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çiftin şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kapkaççının Halil A. olduğu tespit edildi. Yakalama çalışmaları devam ettiği esnada Halil A., bir silahlı yaralama olayına karışınca yakayı ele verdi.

Beyoğlu Asayiş polisi tarafından yakalanan şahıs emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan Halil A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kapkaç" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Güney Koreli kadın kapkaça uğradı, şüpheli polis tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Güney Koreli kadın kapkaça uğradı, şüpheli polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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