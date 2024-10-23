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Beyoğlu'nda köleli sapık partiye polis baskını: 32 gözaltı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir gece kulübünde düzenlen sapık partiye polis baskın düzenledi. Polisi ile şaşkına çeviren baskında bir şahsın köle konumunda olduğu ve partiye katılanlar tarafından kırbaçlandığı görüldü. 32 kişinin gözaltına alındığı baskın anı kameraya yansıdı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan saha çalışmalarında internet sitesi üzerinden cinsel içerikli müstehcen partiler düzenlediklerini tespit edildi. Yapılan çalışmalarda Tolga T., Laden S., isimli şahıslar tarafından organize edilen partilerin biletlerinin 250 liradan internet üzerinden satışa çıkarıldığı belirlendi.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 20 Ekim tarihinde Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesinde bulunan bir gece kulübüne baskın yapıldı.

'Hayasızca ve müstehcen hareketler

Polis ekipleri tarafından yapılan baskın esnasında içeride parti olduğu ve partide hayasızca ve müstehcen hareketler sergilendiği tespit edildi. Polis ekiplerinin bir kadını demir kafesten çıkardığı görülürken, "köle" durumundaki bir şahsın da katılımcılar tarafından kırbaçlandığı belirlendi.

Çok sayıda cinsel içerikli materyale el konuldu. Baskında gece kulübü işletmecisinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan ifadesi alınan 23'ü serbest bırakılırken, gece kulübü sahibi ve partiyi organize edenler olmak üzere 9 şüpheli şahıs emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gece kulübü sahibi bir kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan gece kulübüne yapılan baskın anı ise polis kamerasına yansıdı.