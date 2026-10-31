Beyoğlu'nda polis armalı kıyafetle dans eden kadın, plastik cop taşıyarak yakalandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda polis armalı kıyafetle dans eden kadın, plastik cop taşıyarak yakalandı

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Beyoğlu\'nda polis armalı kıyafetle dans eden kadın, plastik cop taşıyarak yakalandı
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Beyoğlu'nda 29 Ekim'de polis armalı kıyafetle video çeken kadın, görüntüler incelenince yakalandı. Üstünde plastik kelepçe, tabanca, cop bulunduğu belirlenen kadın, devleti ve kurumlarını aşağılama, özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçlamalarıyla adliyeye sevk edilecek.

Beyoğlu'nda polis arması bulunan kıyafetle dans ederek video çeken 21 yaşındaki F.N.U., sosyal medyada paylaşılan görüntülerin incelenmesinin ardından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim'de İstiklal Caddesi'nde çekilen görüntüler üzerine çalışma başlatıldı. İncelemelerde, kadının göğüs kısmında polis arması bulunan kıyafet giydiği, üzerinde plastik kelepçe, plastik tabanca ve plastik cop taşıdığı belirlendi.

Kimliği tespit edilerek yakalanan F.N.U.'nun, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve "Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA
3. Sayfa29 EkimPlastikBeyoğluGüncelPolisSon Dakika

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