Beyoğlu'ndaki silahlı saldırı soruşturmasında 135 kilo uyuşturucu hammaddesi bulundu - Son Dakika
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Beyoğlu'ndaki silahlı saldırı soruşturmasında 135 kilo uyuşturucu hammaddesi bulundu

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Beyoğlu\'ndaki silahlı saldırı soruşturmasında 135 kilo uyuşturucu hammaddesi bulundu
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Beyoğlu\'ndaki silahlı saldırı soruşturmasında 135 kilo uyuşturucu hammaddesi bulundu
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Beyoğlu'nda 2 Kasım'da iki kişiye silahla ateş edilmesine ilişkin soruşturmada uyuşturucu imalatı yapılan bir adres ortaya çıkarıldı. Operasyonda 135 kilogram uyuşturucu hammaddesi ile 40 bin doldurulmuş sentetik ecza hapı ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu'nda iki kişiye silahla ateş edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, uyuşturucu madde imalatı yapılan bir adres ortaya çıkarıldı. Operasyonda 135 kilogram uyuşturucu hammaddesi ve 40 bin doldurulmuş sentetik ecza hapı ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım'da Beyoğlu Yenişehir Mahallesi'nde bir sokakta iki kişiye silahla ateş edilmesi üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, ateş eden şüphelinin E.Y. (18) olduğunu, Ö.K.'nin (18) ise olayın ardından şüpheliyi motosikletle bölgeden uzaklaştırdığını belirledi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda Ö.K., aynı mahallede motosikletle birlikte yakalandı. E.Y.'nin Örnektepe Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğunun tespit edilmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evde bulunan G.B. (19) isimli kadının sentetik ecza kapsüllerine uyuşturucu hammaddesi doldurduğu tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda 7 çuval içerisinde toplam 135 kilogram sentetik ecza uyuşturucu hammaddesi, 40 bin doldurulmuş sentetik ecza hapı, doldurulmaya hazır 250 bin boş kapsül, 400 boş sentetik ecza kutusu ile bir hap dolum makinesi ve aparatları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.B., uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti; Ö.K. ve E.Y. ise aynı suçun yanı sıra genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİstanbulBeyoğluSon Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'ndaki silahlı saldırı soruşturmasında 135 kilo uyuşturucu hammaddesi bulundu - Son Dakika
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