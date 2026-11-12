Beyoğlu Sütlüce'de kötü koku ihbarı üzerine halıya sarılı erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Beyoğlu Sütlüce'de kötü koku ihbarı üzerine halıya sarılı erkek cesedi bulundu

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Beyoğlu Sütlüce\'de kötü koku ihbarı üzerine halıya sarılı erkek cesedi bulundu
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Beyoğlu Sütlüce'de, Sütlücü Mahallesi Bekçi Sokak'taki bir evden gelen kötü koku üzerine vatandaşların polisi aradığı iddia edildi. İhbar üzerine binaya gelen ekipler, öğle saatlerinde evde halıya sarılı erkek cesedi buldu; olay yerindeki incelemeler sürüyor.

Beyoğlu Sütlüce'de bir evde halıya sarılı erkek cesedi bulundu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Olay, Sütlücü Mahallesi Bekçi Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir binadan kötü koku gelmesi üzerine vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine binaya gelen ekipler, kokunun geldiği eve girince halıya sarılı erkek cesedi buldu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

"Ceset kokusundan polisi aramışlar, ceset bulunmuş"

Murat Bayatlı isimli vatandaş, "Sabah namazına kaldık. Burada bir kaç kişi vardı. Ellerinde ışık vardı. Namazı kıldım tekrar baktım. Kaybolmuşlar. Öğlen burada ceset kokusundan polisin arandığını duyduk. Polis gelmiş. Ceset bulunmuş. Binanın alt tarafında orda bulunmuş. Ceset olduğu ortaya çıkmış" dedi.

Kaynak: İHA
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