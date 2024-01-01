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Beyoğlu zabıtasından yılbaşı gecesi dilencilere sıkı denetim - Son Dakika
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Beyoğlu zabıtasından yılbaşı gecesi dilencilere sıkı denetim

Beyoğlu'nda yılbaşı gecesi Taksim ve Karaköy'de zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 43 dilenci yakalanırken 4 bin 120 TL para ele geçirildi. Dilenci sayısının fazla olduğu bölgeler tespit edilerek yapılan denetimlerde yakalanan dilenciler zabıta müdürlüğüne götürüldü. Üst araması yapılan dilenciler bekleme salonuna alınarak cezai işlem uygulandı.

Beyoğlu zabıtasından yılbaşı gecesi dilencilere sıkı denetim
01.01.2024 - 23:04,
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Beyoğlu zabıtasından yılbaşı gecesi dilencilere sıkı denetim

İSTANBUL - Beyoğlu'nda yılbaşı gecesi zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 43 dilenci yakalanırken 4 bin 120 TL para ele geçirildi.

Beyoğlu'nda yılbaşı gecesi Taksim ve Karaköy'de zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Dilenci sayısının fazla olduğu bölgeler tespit edilerek yapılan denetimlerde yakalanan dilenciler zabıta müdürlüğüne götürüldü. Burada üst araması yapılan dilenciler bekleme salonuna alınarak cezai işlem uygulandı. 43 dilenciye işlem yapılırken 4 bin 120 TL para ele geçirildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu zabıtasından yılbaşı gecesi dilencilere sıkı denetim - Son Dakika


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