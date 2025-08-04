Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sonrası meydana gelen sel ekili arazilere zarar verdi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dün akşam meydana gelen sağanak yağış sonrası, Kırbaşı Mahallesi'nde bulunan ekili arazilerde büyük hasar oluştu. Mahsul zarar görürken, ekili alanlar sel suları altında kaldı. Kırbaşı Mahallesi Muhtarı Osman Yurdakul, yetkililerden selden dolayı zarar gören tarlalara hasat tespit çalışması yapılmasını istedi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Beypazarı'nda Sel, Ekili Arazileri Vurdu - Son Dakika
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