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Hamas Üyelerine Yönelik Beyrut Saldırısında 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hamas Üyelerine Yönelik Beyrut Saldırısında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, saldırıda öldürülenlerin tamamının Hamas üyesi olduğunu açıkladı. Saldırı, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü vahşeti bir kez daha ortaya koyan apaçık bir suç olarak nitelendirildi. İsrail saldırıyı üstlenmekten kaçınıyor.

Hamas Üyelerine Yönelik Beyrut Saldırısında 7 Kişi Hayatını Kaybetti
02.01.2024 - 23:31,
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında can kaybı 7'ye yükselirken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, saldırıda öldürülenlerin tamamının Hamas üyesi olduğunu açıkladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında can kaybı artarken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı. Haniye yaptığı açıklamada, İsrail'in düzenlediği suikastta 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, öldürülenlerin tamamının Hamas üyesi olduğunu aktardı.

Haniye, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin yanı sıra Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Samir Findhi ve Azzam El Akra ile Hamas üyeleri Mahmoud Zaki Shahin, Mohammad Bashasha, Mohammad al-Rayes, Mohammad Hamoud'un düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aruri'ye düzenlenen suikastı terör eylemi olarak nitelendiren Haniye, saldırının "alçakça bir suikast", "vahşi bir saldırı" ve "İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü vahşeti bir kez daha ortaya koyan apaçık bir suç" olduğunu vurguladı. Haniye, "Bu aynı zamanda Lübnan'ın egemenliğinin de ihlalidir ve İsrail'in halkımıza ve ulusumuza yönelik saldırganlığının kapsamının genişlediği anlamına gelmektedir" ifadelerini kullanarak, söz konusu saldırıya verilecek her türlü karşılıktan İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı.

Suikastların kendilerini daha güçlü kıldığını aktaran Haniye, Aruri'nin arkasında Filistin topraklarını savunacak güçlü adamlar bıraktığını söyledi. Haniye, "Tüm bu suikastlar ve saldırılar bizi her zamankinden daha güçlü ve kararlı kılacak" dedi.

İsrail saldırıyı üstlenmekten kaçınıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanlarından Mark Regev, ABD basınına yaptığı açıklamada, İsrail'in bu saldırının sorumluluğunu üstlenmediğini belirterek, "Bunu kim yaptıysa bunun Lübnan devletine yönelik bir saldırı olmadığını açıkça belirtmelidir. Bunu kim yaptıysa Hamas liderliğine nokta atışı bir saldırı yapmış oldu" dedi.

İsrail saldırıyı üstlenmekten kaçınırken, İsrail basınında yer alan haberlerde, hükümetin bakanlara Beyrut'taki saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamaları konusunda talimat verdiği iddia edildi. Lübnan basınında yer alan haberlerde, Aruri'nin İsrail'in düzenlediği SİHA saldırısında öldüğü ve saldırıda Hamas'a ait ofisin hedef alındığı ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İHA
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Filistin, İsrail, Lübnan, Terör, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hamas Üyelerine Yönelik Beyrut Saldırısında 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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