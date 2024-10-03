Beyrut'ta İsrail Saldırısı: 9 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika
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Beyrut'ta İsrail Saldırısı: 9 Ölü, 14 Yaralı

İsrail ordusunun Beyrut'taki saldırısında can kaybı 9'a, yaralı sayısı ise 14'e yükseldi.

03.10.2024 13:51
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İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki bir binaya gerçekleştirdiği saldırıda can kaybı 9'a, yaralı sayısı 14'e yükseldi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde parlamentoya yakın El Bachoura semtindeki bir binayı vurduğu vurduğu saldırıda bilanço artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a, yaralıların sayısının 14'e yükseldiği bildirildi. Beyrut Sivil Savunması, hayatını kaybedenlerin bir kısmının kurtarma ve sağlık görevlileri olduğunu aktardı. Görgü tanıkları, Hizbullah'a bağlı İslami Sağlık Örgütünün bulunduğu binanın vurulduğunu söyledi.

Öte yandan Hizbullah'a bağlı Al-Manar televizyonu da saldırıda sağlık merkezinin hedef alındığını belirtmişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyrut'ta İsrail Saldırısı: 9 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika

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