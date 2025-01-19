Beyşehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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Beyşehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü

Beyşehir\'de Trafik Kazası: 2 Ölü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde turist taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti.

19.01.2025 12:25
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Koreli turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye ulaştı.

Kaza, gece saatlerinde Beyşehir- Antalya kara yolunun 37. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 07 BIN 111 plakalı minibüs ile 42 Y 5545 plakalı otomobil Akçabelen Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobildeki Eyüp Eyi'nin (40) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki Mehmet Eyi ve Ferhat T. ile minibüste bulunan 5 Kore uyruklu turist, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat T., acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Eyüp Eyi'nin cansız bedeni de Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 17 yaşındaki Mehmet Eyi, acil serviste yapılan müdahale sonrasında Konya'ya nakledilmek istenirken kalbinin durması üzerine yeniden müdahalede bulunulmak üzere hastaneye alındı. Kazada hayatını kaybeden Eyüp Eyi'nin oğlu olduğu öğrenilen Mehmet Eyi hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan Ferhat T. ise acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden baba oğlun cansız bedenleri otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyşehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika

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