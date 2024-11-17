Beyt Lahya'da Hava Saldırısı: 72 Sivil Öldü

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Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde yaklaşık 100 sivilin sığındığı binaya düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 72 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde yaklaşık 100 sivilin sığındığı 5 katlı binaya düzenlediği saldırının bilançosu ortaya çıkıyor. Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 72 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, binada 6 Filistinli ailenin yaşadığı aktarıldı. - GAZZE