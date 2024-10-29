Beyt Lahya'da İsrail Saldırısı: 93 Ölü - Son Dakika
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Beyt Lahya'da İsrail Saldırısı: 93 Ölü

İsrail ordusu Beyt Lahya'da 5 katlı binayı vurdu, can kaybı 93'e yükseldi, 40 kişi kayboldu.

29.10.2024 14:27
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İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da 5 katlı binayı vurduğu saldırıda can kaybı 93'e yükseldi, 40 kişiden haber alınamıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da Ebu Nasr ailesine ait 5 katlı bir binayı hedef aldığı saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e yükseldiği, 40 kişiden ise haber alınamadığı ifade edildi. Açıklamada İşgal ordusunun binada onlarca yerinden edilmiş sivilin bulunduğunu ve çoğunun çocuk ve kadın olduğunu bildiği belirtilerek, "Bu yeni suç, İsrail işgalinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık sistemini yok etme, 4 hastaneyi yıkarak hizmet dışı bırakma ve işgalcilerin bölgeye tedavi, ilaç ve tıbbi malzeme girişini engelleme planıyla birlikte gerçekleşiyor. Uluslararası topluma, uluslararası uluslararası kuruluşlara çok geç olmadan acilen tıbbi personelin yanı sıra ambulans ve sivil savunma araçlarının Gazze'nin kuzeyine gönderilmesi çağrısında bulunuyoruz. Sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik bu yeni katliamı gerçekleştiren İsrail işgalini kınıyor, tüm dünya ülkelerini yerinden edilenlere yönelik bu korkunç katliamı kınamaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - BEYT LAHYA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Çocuk, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyt Lahya'da İsrail Saldırısı: 93 Ölü - Son Dakika

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