Beytüşşebap\'ta Çığ Faciasından Saniyelerle Kurtulma

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir köy yoluna çığ düştü. Olay öncesi bölgede bulunan öğrencileri taşıyan servis aracının saniyelerle kurtulması, facianın önüne geçti.

Olay, Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyü yolunda meydana geldi. Sağanak yağışlar nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan kar, kütleler halinde hareket edip çığa neden oldu. Çığ nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanırken, bu sırada bölgede bulunan öğrencileri taşıyan servis aracı, olaydan saniyelerle kurtuldu. Çığ sonrası bölgede mahsur kalan öğrenciler, karların üzerinden yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı.

Beytüşşebap Kaymakamlığı, çığ bölgesindeki yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. - ŞIRNAK