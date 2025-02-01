Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu - Son Dakika
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Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu

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Kocaeli'de bir kadın, yeni boşandığı eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay anında çekilen görüntülerde, kadının kalabalığın linç etmeye çalıştığı eski kocasını, ''O benim çocuklarımın babası'' diyerek korumaya çalıştığı görüldü. Talihsiz kadının yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

01.02.2025 22:23  Güncelleme: 23:02
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Kocaeli'nin Şirinköy Mahallesi'nde, yeni boşanan Tuğba H. eski eşi Tuncay A. tarafından bıçaklandı. Olay anında mahalleli, eski eşi linç etmeye çalıştı. Tuncay A. polis tarafından gözaltına alındı, Tuğba H. hastaneye kaldırıldı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise yaralı kadının eski kocasını kalabalıktan korumaya çalıştığı görüldü.

Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu

ESKİ EŞİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba H. henüz yeni boşandığı eski eşi Tuncay A. tarafından sokak ortasında çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı.

Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu

MAHALLELİ LİNÇ ETMEYE KALKTI

O anları gören mahalleli sopalarla şahsı linç etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak kalabalığın elinden aldığı Tuncay A.'yı gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen kadın yoğun bakıma alındı.

Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu

"O BENİM ÇOCUKLARIMIN BABASI"

Olayla ilgili bir vatandaşın çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde cani eski kocanın kadını bıçakladığı, vatandaşların ise ellerinde sopalarla koşarak geldiği, bunu gören şüphelinin elindeki bıçağı yeşillik alana fırlattığı görüldü. Görüntülerde mahallelinin şahsı etkisiz hale getirdiği, kadının yerden kalkarak eski kocasını linç etmeye çalışan vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştığı ve "O benim çocuklarımın babası" dediği duyuldu.

Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kocaeli, 3-sayfa, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Anazarbus :
    Eğer ahiret varsa merak etme çocukların böyle bir geni kendilerine musallat ettiğin için senden de davacı olacaklardır 25 6 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    İtoğlu it 9 0 Yanıtla
  • dr_truay@hotmail.com:
    o yüzden karışmayın kardeşim, sonra suçlu siz olursunuz. devletin polis var hakimi var 5 0 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    ölme haketmis Azrail ile tanistirir yakında kocası 2 0 Yanıtla
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