Samsun'da 18 yaşındaki genci bıçakla ağır yaralayan 17 yaşındaki çocuk, yargılandığı mahkemece 6 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde geçen yıl Eylül ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Ö.F.K.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan 18 yaşındaki A.T.K. ağır yaralandı. Olaydan sonra yakalanan Ö.F.K. hakkında Samsun 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında Ö.F.K., mahkemece 6 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bıçaklı Saldırıya 6 Yıl 15 Gün Ceza - Son Dakika
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