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Biçerdöveri sollamak isterken karşıdan gelen araçla çarpıştı: 6 yaralı

SİVAS - Sivas'ta biçerdöveri sollamak isteyen otomobilin, karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Malatya karayolu Bostankaya geçişinde meydana geldi. Tek şeritli yolda gerçekleşen kazada Malatya istikametine giden 60 ADN 960 plakalı KİA marka otomobil, önünde seyretmekte olan ve yolun büyük bir bölümünü kaplayan biçerdöveri sollamak isterken karşı yönden gelen 06 GTT 61 plakalı Opel marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan F.A.,Z.K., A.K., G.K., E.Y. ve A.Y. yaralandı. Yaralılar Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.