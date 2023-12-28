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Biga'da bıçaklı kavgada abi kardeşini öldürdü - Son Dakika
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Biga'da bıçaklı kavgada abi kardeşini öldürdü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Furkan Pürçek (25), kardeşi Birkan Pürçek'i bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 12.30 sıralarında Biga ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Pürçek ile kardeşi Birkan Pürçek arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Furkan Pürçek yanında getirdiği bıçak ile kardeşi Birkan Pürçek'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Birkan Pürçek, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Biga Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Birkan Pürçek, yapılan tüm müdahalelere hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Furkan Pürçek gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Biga\'da bıçaklı kavgada abi kardeşini öldürdü
28.12.2023 - 20:09,
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Biga'da bıçaklı kavgada abi kardeşini öldürdü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde Furkan Pürçek (25), kardeşi Birkan Pürçek'i bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 12.30 sıralarında Biga ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Pürçek ile kardeşi Birkan Pürçek arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Furkan Pürçek yanında getirdiği bıçak ile kardeşi Birkan Pürçek'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Birkan Pürçek, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Biga Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Birkan Pürçek, yapılan tüm müdahalelere hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Furkan Pürçek gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili başlattı.

Kaynak: İHA
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İstiklal Caddesi, Çanakkale, Biga, Olay, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Biga'da bıçaklı kavgada abi kardeşini öldürdü - Son Dakika


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