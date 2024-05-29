Bilecik Belediyesi\'nden AVM Projesi açıklaması

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Bilecik Belediyesi'ne ait olan alanda yer alan Seven Pasajı'nın yerine 2017 yapımına başlanan ve yıllardır bitmeyen "AVM Projesi" kapsamında yapılan bina yarın satışa çıkıyor.

Belediye tarafından yıkılan yerin ihalesi 21 Şubat 2018 tarihinde Alve İnşaat tarafından alınmıştı. 450 günde bitirilmesi planlanan AVM ile ilgili gündeme gelen rüşvet olayı sonucu dönemin Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin görevden alınmış, danışmanı iste tutuklanmıştı. Bilecik Belediyesi tarafından yarın satışa çıkacak olan AVM'nin yapım işini alan, firmanın sahibi de olan Bozüyük TSO Başkanı Veli Çelik'in bazı iddiaları ve buranın ihaleye çıkarılamaması gerektiği yönündeki açıklamalarına Bilecik Belediyesinden cevap geldi.

"Sözleşmenin bitim tarihi 15 Temmuz 2019 dur"

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bilecik Belediye Başkanlığı ile inşaat firması arasında 21 Şubat 2018 tarihinde Arsa Satışı Karşılığı Gelir (Hasılat) paylaşım işi sözleşmesi imzalanmış ve sözleşmeye göre işin bitim süresi 450 gün olup sözleşmenin bitim tarihi 15 Temmuz 2019 dur. Ancak yüklenici firma çeşitli sebeplerle belediyemize 6 kez süre uzatma talebinde bulunmuş, bu taleplerden dördü kabul edilirken son iki talep reddedilmiştir" denildi.

"Bu süreçten sonra yüklenici firma taşınmaza ait anahtarları belediyemize teslim etmiştir"

Açıklamanın devamında, "Dolayısı ile yüklenici taraf sözleşmede belirtilen süre içerisinde taahhüt etmiş olduğu AVM inşaatını tamamlayamamış ve sözleşme belediyemiz tarafından haklı sebeple hukuka uygun olarak tek taraflı feshedilmiştir. Bu süreçten sonra yüklenici firma, taşınmaza ait anahtarları belediyemize teslim etmiştir. Firma tarafından belediyemiz aleyhine alacak davası açılmış, aynı davada taşınmazın satışı ve kesin teminat mektubunun gelir kaydedilmesi hakkında tedbir de talep edilmiştir. Bilecik 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin 19 Ocak 2023 tarihli kararı ile taşınmaz üzerine tedbir konulması ile kesin teminat mektubunun gelir kaydedilmesine yönelik firmanın İnşaatın tedbir talepleri hukuken yerinde görülmediği için reddedilmiştir. Bu karara karşı firma üst mahkeme olan Bursa Bölge Adliye Mahkemesine itiraz edilmiş olup, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesinin kararı ile de firmanın tedbir talepleri kesin olarak reddedilmiştir. Yani taşınmaz üzerinde herhangi bir şerh veya tedbir bulunmadığı, gerek yerel, gerekse yüksek mahkeme kararları ile de sabit olup, zaten bu husus taşınmaza ait tapu kaydında da açıkça görülmektedir. Bu sebeple belediyemiz dışında başkaca kişi veya kişilerce yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu yanıltıcı ve ihale sürecine zarar vermek isteyen kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai süreçler tarafımızca başlatılacak olup 30 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek olan AVM satış ihalemiz yürürlükte bulunan mevzuata ve hukuka uygun olarak icra edilecektir" denildi. - BİLECİK