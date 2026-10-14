Bilecik Bozüyük\'te polis eczanelerde dolandırıcılık ve KADES bilgilendirmesi yaptı

Bilecik Bozüyük'te polis eczanelerde dolandırıcılık ve KADES bilgilendirmesi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 4 Eylül Mahallesi'ndeki eczanelerde vatandaşlara dolandırıcılık önlemleri ve KADES hakkında bilgi verdi. Bilgilendirmede broşür dağıtıldı; polis ekiplerinin çalışmalarının süreceği öğrenildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dolandırıcılık uyarısı yapıldı.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 4 Eylül Mahallesi'nde bulunan eczaneleri ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşlara dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemler ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi. Ekipler, bilgilendirme kapsamında broşür dağıttı.
Polis ekiplerinin vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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