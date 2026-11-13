Bilecik Gölpazarı\'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada can kaybı yaşanmadı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Kaza, Gölpazarı- Vezirhan karayolu Sakarya Köprüsü girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Gölpazarı ilçe merkezinden Vezirhan istikametinde seyir halinde olan sürücülerin adı öğrenilemeyen 11 ACY 464 plakalı otomobil karşı yönden gelen 11 EA 158 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik şan eseri ölen veya yaralanan olmazken, jandarma kaza yerine geniş çaplı önlem