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Bilecik'te 7 yaşındaki çocuğa tır çarptı, o anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Bilecik'te 7 yaşındaki çocuğa tır çarptı, o anlar güvenlik kamerasında

Bilecik merkezinde yolu karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğa seyir halindeki bir tır çarptı. Kazada çocuk araç altında kaldı ancak çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bilecik\'te 7 yaşındaki çocuğa tır çarptı, o anlar güvenlik kamerasında
23.12.2023 - 14:04,
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Bilecik'te yolu karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğa tır çarparken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde seyir halindeki Doğukan E. yönetimindeki 11 AJ 071 plakalı tır, yola aniden fırlayan 7 yaşındaki Mehmet E. M.'ye çarptı. Kazada araç altında kalan çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. 7 yaşındaki küçük çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansırken, o anlarda çocuğa tırın çarpması ve vatandaşların hemen oraya koşmaları yer alıyor. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Bahçelievler Mahallesi, Doğukan, Bilecik, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 7 yaşındaki çocuğa tır çarptı, o anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika


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