Bilecik'te 800 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı - Son Dakika
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Bilecik'te 800 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı

Bilecik'te kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli, mağdurların evlerine giderek 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Şüpheliler İstanbul'da yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

19.06.2024 12:49
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Bilecik'te akıl almaz dolandırıcılık olayında 2 şüpheli, mağdurların 800 bin TL değerinde ziynet eşyalarını çaldı.

Bilecik'te çeşitli numaraları arayarak kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli mağdurların isimlerinin suça (FETÖ Terör Örgütü) karıştığını, evdeki altınları incelemek üzere ikametlerine giderek ziynet eşyaları alarak ikametten ayrıldıklarının bildirilmesi üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

2 şüphelinin altın ve nakit para olmak üzere toplam 800 bin TL değerinde bir vurgun yaptığı belirlendi. Olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmalar sonucu; 2 şüphelinin kiralık siyah renkli bir araç ile Bilecik'ten ayrıldıkları ve İstanbul'a kaçtıkları tespit edildi. 2 şüpheli İstanbul'da yakalanarak Bilecik'e getirildi. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şüpheli ise tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

İstanbul, Bilecik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 800 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 800 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı - Son Dakika
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