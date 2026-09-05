Bilecik'te alkollü sürücüye 294 bin TL ceza ve adli işlem uygulandı

Bilecik'te ekiplerin tehlike araç kullandığı için durdurdukları aracın sürücüsü alkollü çıkarken, şahsa 294 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Aşağı Armutlu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 06 CAP 252 plakalı araç sürücüsü Mikail K., seyir halinde iken yol üzerinde sağa ve sola manevralar yapması üzerine diğer sürücüler tarafından 112'ye şikayet edildi. Araç Bölge Trafik ekiplerince durdurulurken, yapılan alkol kontrolünde 2,01 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsa 294 bin TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.