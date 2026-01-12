Bilecik\'te baca yangını korkuttu

Bilecik'te çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürülürken, olay maddi hasarlı atlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölpazarı ilçesine bağlı Akçakavak köyünde bir evde baca yangını çıktı. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Gölpazarı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Muhammed Ö. isimli şahsa ait tek katlı evde, bacanın ve sobanın bulunduğu odanın alev alması sonucu yangının çıktığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü, ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Maddi hasarla atlatılan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK