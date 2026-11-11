Balkon dışında mahsur kalan çocuğu trafik polisi yan daireden uzanarak kurtardı - Son Dakika
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Balkon dışında mahsur kalan çocuğu trafik polisi yan daireden uzanarak kurtardı

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Balkon dışında mahsur kalan çocuğu trafik polisi yan daireden uzanarak kurtardı
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1 yorum
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Balkon dışında mahsur kalan çocuğu trafik polisi yan daireden uzanarak kurtardı
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Bilecik'in Bahçelievler Mahallesi'nde oyun oynarken balkon camından dışarı çıkan çocuk, içeri dönemeyince doğal gaz borusuna tutunarak asılı kaldı. Ailenin 112'ye yaptığı ihbarın ardından ilk ulaşan trafik polisi Halil Demir, yan komşunun balkonuna çıkıp dışarı uzanarak çocuğu kurtardı. Polisin müdahalesi olayı izleyenlerin takdirini topladı.

Bilecik'te bir evin balkonuna çıkan çocuğu aşağı düşmek üzereyken polis son anda kurtardı.

BALKON CAMINDAN ÇIKTI, GERİ GİREMEDİ

Olay, dün Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Işık Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın ikinci katında E.E.Ö. isimli çocuk oyun amaçlı balkona çıktı. Bu esnada balkon camından dışarı çıkan çocuk bir daha içeri giremedi.

Çocuğu balkon dışında doğal gaz borusuna tutunmuş şekilde gören ailesi durumu hemen 112'ye haber verdi.

'DAYANAMIYORUM ARTIK' DEDİ, POLİS İTFAİYEYİ BEKLEMEDİ

Olay yerine ilk ulaşan trafik polisi Halil Demir oldu. Çocuğun "Dayanamıyorum artık" demesi üzerine polis memuru, itfaiye ekiplerini beklemeden hemen ikinci katta yan komşunun balkonuna çıktı. Balkondan dışarı kendini çıkaran polis memuru küçük çocuğu kurtardı.

Çocuğu kurtarmak için saniyelerle yarışan polis memuru olaya şahit olanların takdiriyle karşılaştı.

Kaynak: İHA
Bahçelievler MahallesiHalil Demir3. SayfaBilecikGüncelTrafikPolisÇocukYaşamSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • FUAT SÖYLER FUAT SÖYLER:
    Helal olsun polise.. 1 0
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