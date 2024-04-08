3.Sayfa

Bilecik'te bayram alışverişi kanlı bitti

Birbirleri arasında daha önceden husumet olan 2 şahsın karşılaması kanlı bitti

BİLECİK - Bilecik'te bir giyim dükkanında daha önceden aralarında husumet olan 2 şahıs karşılaması kanlı bitti. Bir kişi bıçakla yaralanırken, bir kişide darp neticesinde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi üzerinde bulunan Hakan Giyim adlı işyerinde önceden aralarında husumet olan Ş.Ş. ile N.S. karşılaştı. İkili bir süre giyim mağazası içinde tartışırken, tartışma kavgaya döndü. Ş.Ş. yanındaki kesici aletle N.S. saplarken, kendisi de darp sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan ailelerin Gölpazarı'nın bir köyünde il merkeze alışverişe geldiği ve aynı işyerinde karşılaştıkları öğrendi.