Bilecik'te Çıkan Yangın 3 Eve Sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bilecik'te Çıkan Yangın 3 Eve Sıçradı

Bilecik\'te Çıkan Yangın 3 Eve Sıçradı

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'de bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle iki yan eve sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

09.11.2024 23:14  Güncelleme: 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te bir evde çıkan yangın yanında bulunan 2 eve sıçarken, alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'de Muharrem K.'ye ait bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler yanında bulunan 2 eve sıçradı. Alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bilecik, Söğüt ve İnhisar Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangında can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Öte yandan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ve İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin olay yerine gelerek incelemelerde bulundular. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, İnhisar, bilecik, 3-sayfa, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Çıkan Yangın 3 Eve Sıçradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:53 69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı 69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı
19:05 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı
18:47 Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
09:38 Narin davasında 3. gün İşte bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim Narin davasında 3. gün! İşte bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
08:44 Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu
08:30 Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
08:19 Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 23:31:35. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Çıkan Yangın 3 Eve Sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.